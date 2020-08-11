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11.08.2020 - 15:33 | | AA, İHA

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı başladı

Son dakika gelen habere göre; Savunma Sanayi İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık etti.

AK Parti'li ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybettiİzmir'in Kiraz ilçesinde, sokak köpeğinin saldırması sonucu motosikletin kontrolünü kaybeden Anıl Yılmaz (21), refüjdeki elektrik direğine çarpıp hayatını kaybetti. Evde olduğu sırada, oğlunun ölüm haberini alan AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu.
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