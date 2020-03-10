Beştepe'de dikkat çeken görüntü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Ribo'nun ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Erdoğan, Ribo'nun elini uzatıp tokalaşmak istemesi üzerine, selamlaşarak, "Korona" dedi.

BRÜKSEL ZİYARETİNDE DE 'KORONAVİRÜS' ÖNLEMİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Günübirlik çalışma ziyaret kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisini İstanbul'dan uğurlayanlar ile Brüksel'de uçaktan inişinde karşılayanlarla tokalaşmaması ve elini göğsüne götürerek selamlaması dikkati çekmişti.

Brüksel'deki programı kapsamında geldiği Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde kendisini karşılayan Türk vatandaşlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları Kovid-19'a karşı uyarmıştı.