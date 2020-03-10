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10.03.2020 - 14:43 | | AA

Beştepe'de dikkat çeken görüntü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti. Büyükelçi Ribo’nun güven mektubu taktim ettiği esnada elini uzatarak tokalaşmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Korona” diyerek elini kalbinin üzerine koyup selam verdi.

Beştepe'de dikkat çeken görüntü
Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Ribo'nun ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Erdoğan, Ribo'nun elini uzatıp tokalaşmak istemesi üzerine, selamlaşarak, "Korona" dedi.

Beştepede dikkat çeken görüntü

Beştepede dikkat çeken görüntü

BRÜKSEL ZİYARETİNDE DE 'KORONAVİRÜS' ÖNLEMİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Günübirlik çalışma ziyaret kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisini İstanbul'dan uğurlayanlar ile Brüksel'de uçaktan inişinde karşılayanlarla tokalaşmaması ve elini göğsüne götürerek selamlaması dikkati çekmişti.

Brüksel'deki programı kapsamında geldiği Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde kendisini karşılayan Türk vatandaşlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları Kovid-19'a karşı uyarmıştı.

İstanbul'da korku dolu anlar! Şoka girdi...Şişli'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlara, "Ben iyiyim, çok iyiyim, bomba gibiyim, problem yok" dedi. Şoka giren yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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