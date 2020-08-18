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18.08.2020 - 12:48 |

Biden'in küstah sözleri! İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun son dakika açıklamalarda bulundu. Altun, 'Biden'ın "muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz" sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar. Sizi bekledik' dedi.

Biden'in küstah sözleri! İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete sert tepki

İletişim Başkanı Altun'un açıklamaları şöyle;

Biden'ın "muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz" sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?

Saygı Öztürk'ten flaş Muharrem İnce ve Meral Akşener açıklamasıMillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olur? Meral Akşener ne yapacak? Muharrem İnce stratejisiyle neyi hedefliyor? Son dakika haberine göre; Gazeteci Saygı Öztürk, CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'e Muharrem İnce ve Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına ilişkin açıklamalar yaptı.
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