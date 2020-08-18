Biden'in küstah sözleri! İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete sert tepki

İletişim Başkanı Altun'un açıklamaları şöyle;

Biden'ın "muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz" sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?