Biden'ın skandal sözlerine İbrahim Kalın'dan tepki

Kalın, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye ilişkin sözlerine Twitter'dan paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

Mesajını İngilizce paylaşan Kalın, "Biden'ın Türkiye analizi katıksız cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verme günleri geride kaldı ama hala bunu deneyebileceğinizi düşünüyorsanız, buyurun. Bedelini ödersiniz." ifadesini kullandı.