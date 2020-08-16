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16.08.2020 - 10:12 | | AA

Biden'ın skandal sözlerine İbrahim Kalın'dan tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarının cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayandığını belirtti.

Biden'ın skandal sözlerine İbrahim Kalın'dan tepki

Kalın, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye ilişkin sözlerine Twitter'dan paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

Mesajını İngilizce paylaşan Kalın, "Biden'ın Türkiye analizi katıksız cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verme günleri geride kaldı ama hala bunu deneyebileceğinizi düşünüyorsanız, buyurun. Bedelini ödersiniz." ifadesini kullandı.  

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