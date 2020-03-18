‘Bilim Kurulu’nunkararlarına uyalım’

Kılıçdaroğlu, mesajında özetle şunları kaydetti:

DİKKAT ETMELİYİZ: Dünya ciddi bir sorunla karşı karşıya. Bilimin ve aklın ışığında bu sorunu aşabiliriz. Yürütme organına da ciddi görevler düşmektedir. Ekonomik ve Sosyal Konsey’in acilen toplanması lazım. Sanayiciler, esnaf, çiftçiler, serbest meslek erbabı, Türk Tabipler Birliği, doktorlar, sağlık çalışanları bütün bunlar bir araya gelmeli. Yapılması gereken bir diğer önemli konu ise sicil affının süratle parlamentodan çıkarılmasıdır.

İŞSİZLİK FONU: Bu süreç pek çok kişinin işsiz kalmasına yol açabilir. İşsizlik sigortası fonunun bu çerçevede kullanılması lazım. Parlamento’da işsizlik sigortası fonunun en azından belli bir bölümünün kredi garanti fonuna aktarılmasıyla ilgili bir düzenleme var. Yaşanan büyük sağlık krizinin aşılması için her şeyden önce paraya ihtiyaç var. Peki parayı kimden alacağız? Bugün yapılması gereken şudur; kamu özel iş birliğiyle yapılan ve garanti verilen ödemeler bir yıl için ödenmesin ertelensin. Fedakarlığı devletten en büyük geliri elde eden kesimlerin yapması lazım. Memurun, işçinin, emeklinin, işsizin fedakarlık yapacak hali kalmadı. Bu süreçte İller Bankası’nın belediyelere para gönderirken hiçbir kesinti yapmaması lazım. Biz kendi belediyelerimize talimat verdik, kimsenin elektriğini, suyunu ve doğalgazını kesmeyeceksiniz. Defalarca söyledik Aile Sigortası’nı hiç beklemeden Parlamento’ya getirsinler.

YANINIZDAYIZ: Uluslararası finans kuruluşları bu konuda kaynak ayırdılar. Türkiye’nin de bu kaynaktan yararlanması için ivedilikle girişimlerde bulunması önemlidir. Sorun bir insanlık sorunu. Beraber, hep beraber bu sorunu aşmak için ne gerekiyorsa, hangi çaba gerekiyorsa biz her türlü özveride bulunmaya hazırız. Çünkü biz ülkemizi, insanımızı seviyoruz. O nedenle bütün vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun aldığı bütün kararlara koşulsuz hepimiz uyalım. Hep birlikte bu sorunu aklın ve bilimin ışığında aşmaya çalışıyoruz ve aşacağız. Merak etmeyin biz sizin yanınızdayız.