Bırakın başkanlarımız kente hizmet etsinler

Feshane bahçesindeki törene CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki partinin il başkanları, çok sayıda milletvekili katıldı. Hat, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 4 Ocak’ta açılacak ve 10 gün ücretsiz hizmet verecek.

‘Kavga istemiyoruz’

CHP’li belediye başkanlarının halka hizmet ederken çıkarılan her türlü engeli aşmak için azim ve kararlılık göstereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Millet İttifakı olarak kavgasız yaşamak istiyoruz. En yetkili kişi İstanbul’a ihanet edildiği söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul’un bağrına saplanan o ihanet hançerini çekip çıkarmak istiyor. Dolayısıyla merkezi hükümetten belediye başkanlarımıza hiçbir engel çıkarmamasını istiyorum. Bırakın onlar kente hizmet etsinler.”

‘Vitrin mankeni’ tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’deki başörtüler için sarf ettiği ‘vitrin mankeni’ ifadesinin hakaret anlamına geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, “İnsan gerçekten üzülüyor. Oturduğu koltukla millete, vatandaşa, başını açana, başını kapatana her türlü hakareti yapabiliyor. Yazıktır, günahtır. Toplumu ayrıştırma. Senden yana olan herkes çok iyi, karşında olan herkes düşman. Bu ülkede beraber yaşıyoruz. Bırakın bari hiç değilse 2021’in birinci gününde bu milletin yüzü gülsün” dedi.

‘Kadınlar için yaşanabilir bir kent istiyorum’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı’ının belediye başkanlarından memnun olduklarını söyledi. Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu ile Millet İttifak’ını kurmasaydık bugün bu hizmet kaça mal olacaktı, bitmiş olacak mıydı?” diye sordu. İmamoğlu’na seslenen Akşener, “Bir yılda 386 kadın öldürüldü bu ülkede. Ankara’dakiler duymuyor... Başkanım sizden başka bir vizyon daha koymanızı istiyorum. O da İstanbul’un Türkiye’de yaşayan tüm kadınlar için yaşanabilir, nefes aldıkları bir kent olmasını sağlamanızı istiyorum” dedi.