Birlik içinde olmalısınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD ve İsrail’in açıkladığı “Ortadoğu Barış Planı”nın sadece adının “barış” içerdiğini ifade ederek “Yapılmak istenenin farkındayız. Filistinlilerin birlik olma günüdür. Uluslararası her platformda mücadelesini vereceğiz” dediği öğrenildi.

Erdoğan, cuma günü telefonda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Cumartesi günü de Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye’yi İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Erdoğan’ın her iki görüşmede Filistin konusunda dikkat çeken mesajlar verdiği öğrenildi.

Sözde “Ortadoğu Barış Planı”nı sert sözlerle eleştiren Erdoğan’ın, görüşmelerde Filistinlilerin birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaptığı bildirildi. Türkiye’nin “her şart ve koşulda” Filistin’in haklı davasını desteklediğinin altını çizen Erdoğan’ın, hem Abbas hem de Heniyye’ye “Filistinlilerin her türlü siyasi tartışmayı bir kenara bırakarak birlik olma günüdür. Bu planı biz reddediyoruz” dediği kaydedildi.

Gazze ve Batı Şeria’da farklı siyasi yönetimler olsa da son dönemde ulusal birlik arayışları da hızlanmıştı. Erdoğan da hem Abbas ile hem de Heniyye ile görüşerek birliğin önemine bir kez daha dikkat çekmiş oldu.

‘Yanınızdayız’

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Arap ülkelerinin tavırlarına ilişkin de tepkisini ifade etti. Erdoğan “Filistin’e yapılmak istenenin farkındayız. Yalan üzerinden dünyayı ikna etmeye çalışıyorlar. Planın sadece adında ‘barış’ var. Hiçbir şekilde barış içermediğini her platformda anlatacağız. Uluslararası platformlarda da konuyu dile getireceğiz. Türkiye her zaman olduğu gibi Filistin halkı ile birlikte olacak” mesajını verdi.

Erdoğan’ın Hıristiyan dünyası temsilcileri ile de görüşeceğini ifade ederek, “Müslümanlar kadar Hıristiyan dünyası da tepki göstermeli. Kudüs onlar için de önemli bir şehir” dediği kaydedildi. Erdoğan, Cuma günü AK Parti İl Başkanları toplantısında da plana tepkisini, “Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. İnanıyorum ki yüzlerce, binlerce Filistinli kardeşim oradaki bu mücadeleyi kanları pahasına yine vermeye devam edeceklerdir. Bizler de buna hazırız” demişti.

Ukrayna’ya günübirlik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ukrayna-Türkiye Üst Düzey Stratejik Konseyi’nin sekizinci oturumuna katılmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’e günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Görüşmelerde, Kırım Tatar soydaşlarımızın durumu hakkında da fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine matuf yeni işbirliği imkânları değerlendirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy’nin, konsey toplantısı marjında düzenlenecek Türkiye-Ukrayna İş Forumunu teşrifle iş insanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülmektedir.”