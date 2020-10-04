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04.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Bisiklet üzerinden spora davet

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün Beykoz Belediyesi’ni ziyaret etti.

Bisiklet üzerinden spora davet

İlçedeki temasları sırasında ulaşımını bisikletle sağlayan Kasapoğlu, ilk olarak Alibahadır Mesire Alanı’na geldi. Kasapoğlu, okçuluk başta olmak üzere çeşitli sporların yapıldığı mesire alanını gezdikten sonra buradan Riva’ya bisiklet sporcularıyla pedal çevirdi. İlçede bisikletle tur atan Kasapoğlu, daha sonra 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla İstanbul’daki Polonezköy Tabiat Parkı’nda yürüyüş yaptı. Kasapoğlu, “Sağlığımızı koruyup geliştirebilmek için düzenli olarak fiziksel aktiviteler yapmalı ve sporu yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeliyiz. Zihinsel olarak gelişmek ve günlük yaşam stresini bir an olsun azaltmak için de spor yapmalıyız” diyerek vatandaşları spor yapmaya davet etti.

 

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