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06.09.2020 - 10:11 | | AA

Bitlis'te SİHA ile operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika gelen habere göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis Sehi'de 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bitlis'te SİHA ile operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis Sehi'de 6 teröristin Jandarma SİHA ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çoğu gitti, azı kaldı... Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 terörist etkisiz... İstihbarat... Operasyon... Tam başarı." ifadelerini kullandı.

Bitliste SİHA ile operasyon Teröristler etkisiz hale getirildi

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