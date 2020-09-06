06.09.2020 - 10:11 | | AA
Bitlis'te SİHA ile operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakika gelen habere göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis Sehi'de 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis Sehi'de 6 teröristin Jandarma SİHA ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çoğu gitti, azı kaldı... Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 terörist etkisiz... İstihbarat... Operasyon... Tam başarı." ifadelerini kullandı.