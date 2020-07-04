‘Biz adalet demeye devam edeceğiz’

CHP Genel Merkezi’nde gündemdeki konuları değerlendiren Öztrak, barolarla ilgili yasa teklifini eleştirerek, şunları kaydetti: “Saray hükümetinin had bildirme gerekçesiyle düğmesine bastığı, müellifi FETÖ olan çoklu baro projesinin görüşmeleri TBMM’de başladı. Erdoğan avukatlarımızın cübbelerine ilik açıp, düğme dikmek istiyor. Kimin projesiyle? FETÖ’nün projesiyle... Siz AK baroları kurma hayaliyle baroları bölüp parçalarken, terör örgütleri bu defa baroları ele geçirirse ne yapacaksınız? Çoklu baro projesi; avukatlara partilerine, etnik kimliğine, dini inancına göre cübbe dikme projesidir. Bu aziz vatanı bölme ve ihanet projesidir. Çoklu baroyla parçalanmak istenen vatanın bütünlüğüdür. Biz CHP olarak ‘hak, hukuk, adalet’ diyerek dik durmaya devam edeceğiz.”



‘Yasakçı zihniyet’

Sosyal medya ile ilgili yasal düzenleme tartışmalarına da değinen Öztrak, şöyle devam etti:

“Milletin kendini özgürce ifade edebildiği tek mecra kaldı. O da sosyal medya. Erdoğan gençlerle yaptığı dijital toplantıda, sosyal medyaya iltifatlar yağdırıyordu. Buna rağmen gençlerin ‘dislike tsunamisinden’ kurtulamadı. Erdoğan sosyal medyada gençlerden çalımı yiyince, ‘bak topu patlatırım’ diyen mızıkçı çocuklara dönüverdi. Bir densizin alçakça hakaretlerini bahane ederek, sosyal medyayı topyekûn kapatacağını söyledi. Gençlerle ve teknolojiyle kavga eden iktidarlar, sandıkta kendi tabutlarına çiviyi çakarlar. Bakın, sosyal medya ile ilgili tüm dünyada birtakım düzenlemeler yapılıyor. Bizde de yapılmalı. Ama bunu had bildirme edasıyla yaparsanız, bir yasakçı zihniyetle yaparsanız o zaman tüm milletimizin öfkesini üzerinize çekersiniz.”