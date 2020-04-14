MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Biz Bize Yeteriz’ şarkısını paylaştı
ABONE OL
14.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Biz Bize Yeteriz’ şarkısını paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası için özel hazırlanan “Biz Bize Yeteriz” şarkısını paylaştı.

‘Biz Bize Yeteriz’ şarkısını paylaştı

Altun, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Birlik ve beraberliğimiz bizim sigortamız, dayanışma ruhumuz farkımız, kardeşliğimiz kuvvetimiz. Güçlü irademizle her zorluğu birlikte aşarız. Benden uzak ‘biz’ anlayışıyla hareket ediyoruz, ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ diyoruz” ifadelerine yer verdi. Söz, müzik ve aranjmanı Ceyhun Çelikten’e ait “Biz Bize Yeteriz” isimli şarkı, sanatçı Kutsi tarafından seslendirildi. Şarkının sözleri şöyle: “Farklı farklı düşünsek de bu vatan bizim, biz biriz, Bugün birlik olma günü biz bize yeteriz, Acı, keder ya da sevinç her durumda kalp kalbe, Kenetlendik milletçe yok başka Türkiye, Rengimiz fark etmiyor, canlarımız gidiyor, Her zorluğun üstesinden geliriz biz Türkiye’m, Bugün bize el ele birlik olmak düşüyor, Haydi şimdi biz bize yeteriz Türkiye’m.” 

Bakan Koca'dan #BirlikteYeneceğiz paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasak biter bitmez sokaklara fırladılar

Yasak biter bitmez sokaklara fırladılar

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

‘Kuluçka’yı 10 Nisan bozdu

‘Kuluçka’yı 10 Nisan bozdu

Sıradaki Haber