Biz bize yeteriz Türkiyem! İşte Milli Dayanışma Kampanyası’nda bağış yapabileceğiniz hesap numaraları

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Biz bize yeteriz Türkiyem” diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Kampanya için 7 aylık maaşımı bağışlıyorum." ifadelerini kullandı.



Milli Dayanışma Kampanyası’nda bağış yapabileceğiniz hesap numaraları:





