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30.03.2020 - 21:25 |

Biz bize yeteriz Türkiyem! İşte Milli Dayanışma Kampanyası’nda bağış yapabileceğiniz hesap numaraları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 7 aylık maaşını bağışlayarak, Milli Dayanışma Kampanyasını başlattığını duyurdu.İşte Milli Dayanışma Kampanyası’nda bağış yapabileceğiniz hesap numaraları...

Biz bize yeteriz Türkiyem! İşte Milli Dayanışma Kampanyası’nda bağış yapabileceğiniz hesap numaraları

Cumhurbaşkanı ErdoğanBiz bize yeteriz Türkiyem” diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Kampanya için 7 aylık maaşımı bağışlıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Dayanışma Kampanyası’nda bağış yapabileceğiniz hesap numaraları:

Biz bize yeteriz Türkiyem İşte Milli Dayanışma Kampanyası’nda bağış yapabileceğiniz hesap numaraları

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni hastanelerimizi süratle hizmete açıyoruz"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı.
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