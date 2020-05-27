‘Biz her şeyimizle erken seçime hazırız’

Seçim kanunlarında değişiklik yaparak Babacan ve Davutoğlu’na, “kumpas” kurulmak istendiğini savunan Kılıçdaroğlu, “İYİ Parti’ye kumpas kuruldu, çözdük. Şimdi Babacan ve Davutoğlu için kumpas kuruyorlar. Demokrasiye karşı kurulan kumpası bozmak boynumuzun borcudur” dedi. Kılıçdaroğlu, dün FOX TV’de katıldığı programda, özetle şu mesajları verdi:



İLK AŞKIMIZI ANLATALIM DEDİM: (Partiler arasındaki bayramlaşma görüntüleri) Geçen bayramda bir teklifim oldu, televizyoncu arkadaşlara, dedim ki; ‘Bütün partilerin liderlerini davet edin bir masanın etrafına, hiç siyasetten söz etmeden çocukluğumuzu, gençliğimizi, ilk nasıl aşık olduğumuzu anlatalım. İnsan olarak da toplumun önüne çıkalım’. Kabul edilmedi.



İŞ BANKASI MESAJI: (Ali Babacan’ın İş Bankası açıklamaları) Biz İş Bankası hisselerini sadece temsil ediyoruz. Oradan beş kuruş gelirimiz yok. Atatürk’ün vasiyetinin gereğini yerine getiriyoruz. Hep darbe dönemlerinde olmuştur bu. Kenan Evren de yaptı, şimdi de aslında sivil darbe dönemi yaşıyoruz. Onlar CHP’yi tahrik etmek istiyor. CHP sokağa çıksın, itiraz etsin...



ONA GÖRE DÜŞMAN CHP: Erdoğan, toplumun yaşadığı derin sarsılmayı, toplumun gözünden kaçırmak için bir düşman yaratmak zorunda. Ona göre düşman da CHP... Her konuşmada CHP’yi suçluyor. Yüreğir Gençlik Kolları Başkanımız soruyor sadece, ‘ne yapıyorsunuz?’ diye. Kaymakamın koruması elinde silah, mermiyi namluya veriyor ve silahı dayıyor. Kim suçlu burada? Bu videoyu gizlediler ama biz bulduk.

AKIL TUTULMASI: (İzmir’de bazı cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılması) Bizim eski bir partili, twitter hesabından internet sitelerinden aldığı bir şeyi paylaşıyor. Aldılar, tutukladılar. Bu mu yapmış? Hayır. Kardeşim bunu kim yaptıysa niye gidip bulmuyorsun da CHP’yi suçluyorsun?. Bu kesinlikle provokasyon. Bir akıl tutulması var. Yani gideceğini görüyor beyefendi. ‘O zaman bu CHP’yi nasıl geriletirim...’ Niye gerilesin CHP kardeşim?



ALANLARDAYIZ: Erken seçime iki kişi karar verir. Birisi Erdoğan’dır, ikincisi ortaklığı bozacak veya bozma ihtimali olan Bahçeli’dir. Parlamento, AK Parti ve MHP, Erdoğan’ın vesayeti altındadır. Dolayısıyla Erdoğan karar verir. Veya Bahçeli ‘Hayır ben artık bıktım, memleketi felakete sürüklediler, erken seçime gidelim’ diyebilir, o zaman ortaklık bozulur, seçime gidilir. Biz şu anda seçim bildirgemiz dahil olmak üzere her şeyimizle hazırız zaten, alanlardayız.

KUMPAS KURULUYOR: Seçim kanununda değişiklik yapmalarının nedeni, erken seçim olarak yorumlanabilir. (Davutoğlu ve Babacan’ın partileri palazlanmadan seçim yapalım diyebilirler mi?) Diyebilirler değil, düşünüyorlar zaten. İYİ Parti’ye kumpas kuruldu, biz onu çözdük. Şimdi Babacan ve Davutoğlu için kumpas kuruyorlar. Çözeceğiz. Milletvekili vereceğiz falan değil. Demokrasiye karşı kurulan kumpası bozmak boynumuzun borcudur.



ENDER SİYASETÇİLER: Babacan düzgün bir insan. Babacan da Davutoğlu da görev yaptıkları süre içerisinde, o yapı içinde adı yolsuzluğa bulaşmamış ender siyasetçilerden iki isim. Babacan’ın ekonomiye, demokrasiye bakışı da son derece iyi, sağlıklı, tutarlı kendi açısından.



Akşener’e bayram ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın son günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Üsküdar Beylerbeyi’ndeki evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. Akşener, konuklarını kapıda karşıladı. Ziyarette, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da bulundu. Bayramlaşma basına kapalı 1 saat 15 dakika sürdü. Akşener, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun evimi ziyaret etmesi şereflendirdi bizi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum” dedi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu daha sonra kısa bir İstanbul turu yaptı.