İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün önce partisinin Meclis Grubu’nu, ardından da yeni Genel İdare Kurulu’nu (GİK) topladı. Kapalı grup toplantısında, Meclis grup yönetimi için seçim yapıldı. Aralarında adları söz konusu ‘oy verilmeyecekler’ listesinde olan ve bundan Koray Aydın’ı sorumlu tutan milletvekillerin de olduğu 15 kadar vekil gruba katılmadı. Seçim sonucu Bursa milletvekili İsmail Tatlıoğlu grup başkanı seçilirken; Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu’nun Grup Başkanvekilliği görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya katılmayan vekiller yayımladıkları açıklamada, başka partiye geçecekleri iddiasına yanıt verip, gruba katılmama gerekçelerini şöyle açıkladı: “Partimizin tüm organlarına saygımızı mutlak anlamda muhafaza etmekteyiz. Ancak, kongremizde yapılan ve partimize verdiği zarar kamuoyumuzca malum yanlış ve kötü uygulamaların faillerinin partimiz içindeki konumlarının akibeti hususunda ciddi endişelerimiz mevcuttur. Kaygılarımızın tezahürü olarak bir grup arkadaşımızla grup toplantımıza katılmamayı uygun gördük. Bundan sonra da partimize katkı vermeyi sürdürerek, İYİ Parti’nin sadık mensupları olarak, görevlerimizi özveriyle ifa edeceğiz, gelişmeleri de yakından izleyeceğiz.” Akşener ise, Meclis’te gazetecilerin parti içinde yaşanan gerginlikle ilgili sorusu üzerine, “Bizim derdimiz memleket meselesi, derdimiz işsizlik, bizim derdimiz umutsuz gençler. Dolayısıyla iç meselelerimizle Türkiye’yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum” dedi.

Aydın yeniden Divan’da

Akşener, Meclis’teki yeni yasama yılı özel oturumuna katıldıktan sonra GİK toplantısına geçti ve yeni Başkanlık Divanı’nı belirledi. Tepkilere rağmen Koray Aydın’ın yeniden yer aldığı İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda şu isimler görev yapacak: “Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahattin Bahadır Erdem, Seçim İşleri Başkanı Tolga Akalın, Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu, Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan, Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel, Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen, STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak.”

AYM tartışması

Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uygun şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğine ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Önce Sayın Soylu, Anayasa Mahkemesi’nin şahsında bir tartışma başlattı. Dün Sayın Bahçeli’nin beyanını okudum. Burada anlayama çalıştığımız şey şu; Sayın Soylu ve Sayın Bahçeli birlikte bir çalışma mı yapıyorlar, yoksa AK Parti ve Sayın Bahçeli bir çalışma mı yapıyor?”