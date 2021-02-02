Kongreye, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala ve Leyla Şahin Usta, Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın yanı sıra, AK Parti Bursa milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

‘Millet bize güvendi’

AK Parti’nin 19 yılda, 18 yıllık iktidarında, 15 seçimi geride bıraktığını kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:

“15 seçimde, her seferinde de milletimizin güvenini ve desteğini alarak bugünlere geldik. Yenilen pehlivan güreşe doymaz misali, her seçim öncesinde muhalefet sürekli iktidar olma hevesiyle yanıp tutuştu.

Haklarıdır, bir şey demiyorum. Muhalefet, iktidar alternatifidir ama muhalefet iktidar olmak istiyorsa gözünü geleceğe, milletin dertlerine, gençlerin beklentilerine, kadınlarımızın siyasetteki yerine çevirmeli ve buna göre siyaset üretmeliler. Ama bizim muhalefet, evlere şenlik. Yaptıkları ne? Yaptıkları karalama. Yatıp kalkıp söyledikleri tek şey var; Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin başından, iktidardan gitsin de ne olursa olsun. Size inat Recep Tayyip Erdoğan ile AK kadrolar iş başında, daha güçlü şekilde 2023’te geliyoruz inşallah. Bakın konuşunca bazıları alınıyorlar. AK Parti, 18 yılı sadece millete hizmet ederek, Türkiye’yi güçlü yaparak bugünlere gelmedi, aynı zamanda darbecilere karşı, teröristlere karşı da müthiş, amansız bir mücadele verdi.”