'Bölgemize huzur terör ezilince gelir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi Beştepe’de, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı. İkili ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, şu mesajları verdi:



IRAKLA İLİŞKİLER GELİŞECEK: Kardeşim Kazimi ile ikili ve bölgesel ilişkilerimizi tüm veçheleriyle ele aldık. İki komşu ülke olarak ilişkilerimizi her alanda geliştirmekte kararlıyız.



KABİNEDE TÜRKMEN BAKAN: Komşumuz Irak’ın siyasi birliği, toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrar ve güvenliğine atfettiğimiz önem herkesin malumudur. Irak’ın yeniden imarı çerçevesinde de her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Mezhebi veya etnik hiçbir ayrım yapmadan Türkmen, Kürt, Arap, Şii ve Sünni’si ile Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz. Irak hükümetinin de kapsayıcı ve kuşatıcı politikalarla tüm Irak halkının huzurunu temin edeceğine inanıyoruz. Başbakan Kazimi’nin uzun bir sürenin ardından Irak kabinesine tekrar bir Türkmen bakana yer vermesi bu inancımızı pekiştirmiştir. Sayın Başbakanı bu anlamlı kararından dolayı bir kez daha tebrik ediyorum.



BÖLÜCÜ TERÖRE YER YOK: Kazimi ile ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık. Bu alanda Türkiye Irak arasında iş birliğinin artırılmasındaki görüş birliğimizi teyit ettik. Ne Türkiye, ne Irak, ne de Suriye’nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölücü örgüt sivilleri hedef alan saldırıyla, vahşi yüzünü göstermiş, kimlere hizmet ettiğini tekrar ortaya koymuştur.



KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ: Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşmayacaktır. Irak makamlarının PKK’ya karşı yürüttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde, Iraklı kardeşlerimize destek sağlıyoruz. Bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.



Irak Başbakanı Kazımi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok yakında Irak’a beklediklerini belirterek, şunları söyledi:



“ Yüksek Düzeyli İşbirliği bağlamında ilişkilerimizi daha güçlendireceğimizi düşünüyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “İnşallah en yakın zamanda yüksek düzeyli stratejik toplantıyı Irak’ta yapacağız. Şu beladan kurtulduktan (salgın) sonra Irak seyahatini gerçekleştireceğiz” dedi. Kazımi şöyle devam etti: “Türkiye bizim açımızdan bölgede, Ortadoğu’da önemli bir ülke olduğu gibi en önemli ekonomik paydaşlarımızdan biridir. Bizler özellikle DEAŞ’ın yıkımını, Türkiye ile birlikte inşa edeceğimizi arzuluyoruz. Irak’ın kapıları tüm Türk işadamları ve yatırımcılara açıktır. Güvenlik bağlamında ise Irak’ın tutumu çok nettir. Türkiye’yi tehdit eden, Irak toprakları üzerinden Türkiye milli güvenliğini tehdit eden hiçbir yapıya müsamaha göstermesi mümkün değildir. DEAŞ ve diğer bölge istikrarına zarar veren örgütlere karşı beraberce çalışma arzusu içerisindeyiz. Sincar bölgesinde bununla ilgili adım attık.”



‘Mevlana’nın ilhamıyla çalışıyoruz’



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana’nın 747. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, üzerinden 7.5 asır geçmesine rağmen Hazreti Mevlana’yı her dem taze tutan sırrın aşk ve sevgi olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Millet olarak, yüzyıllardan süzülerek gelen böylesi zengin bir manevi hazineye sahip olduğumuz için Allah’a hamd ediyoruz” dedi.

‘Elimizi uzatıyoruz’

Özellikle batı toplumlarında kültürel ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığının adeta zehirli bir sarmaşık gibi yayıldığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu vahim tablo karşısında Türkiye olarak, Hazreti Pir’in insanı, aşkı, barışı, hoşgörüyü, ahlak ve erdemi merkeze alan kutlu tavsiyelerinin bayraktarlığını yapıyoruz. Hazreti Mevlana’dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyor, bölgemizde barış ve adaletin hâkim olması için gayret gösteriyoruz.”