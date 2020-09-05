‘Bölmüyor, yeni bir yol açıyoruz’

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, “Bin Günde Memleket Hareketi”ni Sivas’tan başlattı.

Özel hazırlanan otobüsün üzerinden havalimanı önünde kendisini karşılamaya gelenlere hitap eden İnce, Cumhuriyetin temellerinin Sivas’ta atıldığını ifade etti. İnce, Türkiye’ye yeni bir umuda, yeni bir yola ihtiyaç olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Biz, memleket hareketi olarak ülkenin gidişatından kaygı duyanlarız. Tünelin ucundaki ışığı göstermek isteyenleriz. Biz, memleket hareketi olarak puslu havayı dağıtmak isteyenleriz. Umutları yeşertmek isteyenleriz” dedi.

Bir muhalefet hareketi olmadıklarını vurgulayan İnce, “Parti içi muhalefet hareketi hiç değiliz. Bizim derdimiz iktidarı iyi eleştirmek değildir. Bizim derdimiz muhalefete muhalefet etmek hiç değildir. Bizim derdimiz çocuklarımıza güzel hayaller kurdurmaktır” diye konuştu.

İnce, “Biz bir bölen değiliz, yeni bir yol açanız. Demokrasi ve özgürlük mücadelesinin neferleriyiz. Salıdan salıya 45 dakikalık karşılıklı suçlamalarla Türkiye’yi yöneteceğini sananların karşısındayız. Seçime katılımı artırmak isteyen, yurttaşlarımızın içine sine sine sandığa gitmelerini isteyen gönüllüleriz biz. İktidar iktidar iktidar diye haykıranlarız biz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’na teşekkür

CHP’li İnce İstanbul Havalimanı’nda hakkındaki ihraç tartışmaları için, “Benim böyle kaygılarım ve korkularım yok” dedi. İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Memleket Hareketi ile ilgili ‘itirazımız yok’ değerlendirmesi için, “İtirazı olmamasına teşekkür ederim” diyerek yanıt verdi.

ANALİZ

Yanında kimler vardı?

ŞEVKET YAMAN

CHP’nin 2018’deki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisiyle ters düşerek başlattığı yeni siyasi hareketinin ilk adımını attığı Sivas’ta beklenen oranda bir kalabalığa seslenemedi. Yaklaşık 30 dakika vatandaşlara hitap ettiği miting konuşmasında ve gün içindeki mesajlarında, yeni hareket başlatma nedenini ve hedeflerini anlattı. Ağırlıklı olarak ülke sorunları üzerinde duran ve iktidarın politikalarını eleştirdi. İnce’nin çekirdek ekibi olarak ise kamuoyunda bilinmeyen, siyaset dışından 10 isim tanıtıldı. 2018 kampanyasındaki teknik ekibiyle yola devam ettiği görülen İnce, mitinginde de yine kampanya dönemindeki seçim müziklerini kullandı.

İnce’nin, siyasi hareketinde kimlerin yer alacağı da merak ediliyordu. Ancak Sivas’ta, siyaset ya da siyaset dışından “popüler” isimler yoktu. 2018 seçimleri öncesi CHP’nin milletvekili listesine giremeyen ve İnce’ye destek veren milletvekillerinden sadece eski Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Sivas’taydı. Ancak siyaset dışından 10 isim İnce’nin yanındaydı. İş insanları; Ali Tunç Can, Serkan Ufuk Akgün ve Mehmet Kazancıoğlu, eski Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Ali Rıza Büyükuslu, turizmci Hüseyin Baraner, ekonomist Erkin Şahinöz, diş hekimi Burak Hasar, avukatlar Özgün Öztunç ve Onur Cingil ile Serkan İleri, İnce ile birlikte kamera karşısına geçen ve hareketin çekirdek ekibi olarak tanıtılan isimlerdi. İnce’nin hareketin içinde yer alacak isimlerin tamamını 29 Ekim’de tanıtacağı ifade ediliyor.

2002’den itibaren 16 yıl milletvekilliği yapan İnce, uzun süre parti içi muhalefete liderlik etmişti. İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı 2014 ve 2016’da aday olmuş, ancak kazanamamıştı.