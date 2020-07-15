Borell’e Ayasofya tepkisi: ‘Kınama’ sözünü reddediyoruz

Çavuşoğlu, dün Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı’nda görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bartolo ile bölgesel konulara değindiklerini ifade eden Çavuşoğlu, iki ülkenin başta Libya ve Doğu Akdeniz olmak üzere bölgenin barış ve istikrarını istediğini kaydetti.



Önceki gün yapılan AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı’nda Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa’nın talebiyle Türkiye’nin gündemde olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de herkesle diyaloğa ve iş birliğine hazır olduğuna dikkati çekti. Çavuşoğlu, Borrell’in Ayasofya’ya ilişkin açıklamalarına yönelik de şunları söyledi:



“Daha önce de söylediğim gibi, Borell eğer, ‘açılmasaydı daha iyi olurdu’, ‘müze olarak kalsaydı daha iyi olurdu’ deseydi buna saygı duyardım ama ‘kınama’ sözcüğünü reddediyoruz. İspanya’da da cami olarak inşa edilmiş, daha sonra kiliseye çevrilmiş eserler var. Şimdi bizim de İspanya’ya ‘Bunları camiye çevir, sizi kınıyoruz.’ mu dememiz lazım. Kaldı ki bu, Türkiye’nin egemenlik haklarını ilgilendiren bir konu.”



