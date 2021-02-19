Bu beceriksizliğin dünyada örneği yok

Antmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, çok gizli kalması gereken operasyona günler kala, “Müjde vereceğim, bizi izleyin” diyerek adeta törenle kurtarma operasyonu yapmaya kalkıldığını savundu. Antmen, şöyle devam etti: “Dünyanın herhangi bir ülkesinde bu kadar beceriksizce bir askeri operasyon yapılmaz. Bunu da yapan hükümet 1 saniye dahi yönetimde kalamaz. Rehin tutulan evlatlarımız, onları kurtarmak isteyen askerlerimiz şehit ediliyor. Kimse sorumluluğun gereğini yapmıyor. Bu ülkede her şey olabiliyorsunuz ama bir türlü rezil olmuyorsunuz, istifa etmiyorsunuz. Başarısız olduklarında muhalefeti suçluyorlar. İktidara sesleniyorum, bunun sorumluluğu kimde?”