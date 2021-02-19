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19.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Bu beceriksizliğin dünyada örneği yok

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Gara’da PKK terörünün yaptığı alçakça katliamı, PKK terör örgütünü, terörden nemalananları, teröre engel olmayanları lanetlediğini söyledi.

Bu beceriksizliğin dünyada örneği yok

Antmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, çok gizli kalması gereken operasyona günler kala, “Müjde vereceğim, bizi izleyin” diyerek adeta törenle kurtarma operasyonu yapmaya kalkıldığını savundu. Antmen, şöyle devam etti: “Dünyanın herhangi bir ülkesinde bu kadar beceriksizce bir askeri operasyon yapılmaz. Bunu da yapan hükümet 1 saniye dahi yönetimde kalamaz. Rehin tutulan evlatlarımız, onları kurtarmak isteyen askerlerimiz şehit ediliyor. Kimse sorumluluğun gereğini yapmıyor. Bu ülkede her şey olabiliyorsunuz ama bir türlü rezil olmuyorsunuz, istifa etmiyorsunuz. Başarısız olduklarında muhalefeti suçluyorlar. İktidara sesleniyorum, bunun sorumluluğu kimde?”

 

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk 'Regaip Kandili' idrak edildiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cemaate vaaz vererek katıldığı programla üç ayların habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii'nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
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