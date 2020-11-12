Akar, sözlerine, öz topraklarında 30 yıldır devam eden haksız işgale son veren Azerbaycan Ordusu’nu tebrik ederek başladı. Azerbaycan’ın öz topraklarındaki saldırılara son vermek ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta tarihe altın harflere kazanılacak bir zafer elde ettiğini vurgulayan Akar, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin “iki devlet tek millet” anlayışıyla ebediyen süreceğini söyledi.



Akar, “Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin öz topraklarını işgalden kurtarmak için gerçekleştirdiği 44 günlük harekât sırasında gösterdiği kahramanlık ve cesaret takdire şayandır. Harekât 44 günde bitti ama bunun 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun” diye konuştu.



Akar, “Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekât bir uyanıştır. Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi” ifadesini kullandı.