‘Bu musibetin üstesinden geleceğiz’

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. 2020’nin, koronavirüs salgını başta olmak üzere pek çok zorlukla sınanılan bir yıl olduğuna işaret eden Erdoğan, tüm dünyayı etkisi altında alan Kovid-19 virüsünün, son bir asrın en büyük sağlık krizi olarak tarihe geçtiğini kaydetti. Erdoğan, salgının en kritik evresini, güçlü sağlık alt yapısı ve vakitlice aldıkları tedbirler sayesinde en az zararla atlatmayı başardıklarını söyledi. Bu süreçte millete aktarılan nakdi destek miktarının 45.5 milyar liraya yaklaştığını açıklayan Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşları da ihmal etmediklerini, Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek, 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşı ailelerine kavuşturduklarını kaydetti. Erdoğan şöyle devam etti: “Koronavirüs salgınının bir süre daha etkisini sürdüreceği anlaşılıyor. Aşı tedariki ve geliştirilmesi çalışmalarına önem vererek ülkemizi bu belirsiz geleceğe hazırlıyoruz... 83 milyon hep birlikte kurallara riayet ederek Allah’ın izni ve inayetiyle bu musibetin üstesinden geleceğimize inanıyorum.”

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin sürdüğü bu sancılı süreçte Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyetine uygun şekilde ibadete açıldığını belirten Erdoğan, “Türkiye, sadece on yıllardır süren bir garabeti ortadan kaldırmamış, aynı zamanda iradesine vurulan bir zincirden de kurtulmuştur” ifadesini kullandı.

2021 reform yılı

Erdoğan, şunları kaydetti: “Ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reform hazırlıkları içindeyiz. İnşallah yeni yılla beraber artık son düzenlemelerini yaptığımız kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız.”

‘Zorlukların 2021’de geçeceğini umuyoruz’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 2020 yılı, koronavirüs sebebiyle hepimizin için meşakkatli bir yıl oldu. Devletimiz ve aziz milletimiz bu zorlu imtihandan hem sağlık sistemi olarak hem de sahip olduğu yüce insani değerlere sadakati bakımından alnının akıyla çıkmayı başardı. Hep birlikte ‘Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır.’ diyerek 2020 yılında yaşadığımız zorlukların 2021 yılında geçeceğini ümit ediyoruz.

‘2021’i umutla karşılıyor heyecanla kucaklıyoruz’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Geride kalan 365 günlük sürede neredeyse yaşanmadık bir şey kalmamıştır. İnsanlık büyük bir salgınla savaşa tutuşmuştur. Doğal afetler, terör saldırıları, ekonomik yıkımlar, sosyal huzursuzluklar, asimetrik mücadeleler, ticaret anlaşmazlıkları, bölgesel çatışmalar, küresel siyasi cepheleşmeler neredeyse yılın tamamına hâkimiyet kurmuştur. Bütün olumsuzluklara rağmen 2020’de Türkiye istikrarla temellendirdiği diriliş ve yükseliş ruhunu muhafaza etmiş, devlet-millet dayanışması zirve düzeyde tecelli etmiş, salgının toplumsal ve ekonomik tahribatları en aza çekilmiştir. Aşı konusundan tartışmaları kamçılayıp güvensizliği körüklemek isteyenler KOVİD-19’un mutasyona uğramış siyasi türevleridir. 2020’nin karanlığında sonuç alamayanların, 2021’in umut ve huzur ikliminde başlarını kaldırmaları ham bir hayaldir... Artık kadınlarımız ölmesin, masumlara kıyılmasın, çocuklar ağlamasın, geleceğimiz kararmasın. 2021 yılını umutla karşılıyoruz. Heyecanla kucaklıyoruz. Tıpkı Karabağ zaferi gibi, yeni yılın nice güzelliklerle, nice başarılarla, nice reformlarla, huzur, sağlık, esenlik ve selamet içinde geçmesini niyaz ediyorum.

Bahçeli’ye yeni yıl tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Erdoğan ve Bahçeli, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde Bahçeli ile bir araya gelmişti.