23.11.2020 - 07:00 | | İSTANBUL AA
‘Bu şekilde tehdit kabul edilir değil’
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit ve hakaret içeren paylaşımının “hukuk devleti normları açısından kabul edilebilir bir şey olmadığını” söyledi.
Kalın, dün NTV’deki Özel Röportaj programında soru üzerine “Savcılık bir soruşturma başlattı. Hukuki süreç ilerliyor. Türkiye’de kimsenin kimseyi bu şekilde tehdit etmesi hukuk devleti normları açısından kabul edilebilir bir şey değil. Son tahlilde hukuki süreç başladı. Biz de izleyeceğiz mahkemenin ne karar vereceğini” dedi.
Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.