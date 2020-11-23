‘Bu şekilde tehdit kabul edilir değil’

Kalın, dün NTV’deki Özel Röportaj programında soru üzerine “Savcılık bir soruşturma başlattı. Hukuki süreç ilerliyor. Türkiye’de kimsenin kimseyi bu şekilde tehdit etmesi hukuk devleti normları açısından kabul edilebilir bir şey değil. Son tahlilde hukuki süreç başladı. Biz de izleyeceğiz mahkemenin ne karar vereceğini” dedi.