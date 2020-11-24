‘Bu tehdit anayasal düzenedir’

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Öztrak, salgın nedeniyle zor günler geçiren esnafa destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Öztrak, “Biz diyoruz ki gelin ‘Esnafı Destekleme ve İşsizliğe Karşı Korunma Paketi’ ilan edelim. Günlük cirosu itibarıyla yüzde 30 kayba uğrayan esnafa aylık 2 bin 500 lira, yüzde 30 ile 50 arası kayba uğrayan esnafa aylık 3 bin lira, yüzde 50 ve üzeri kayba uğrayan esnafa da aylık 3 bin 500 lira gelir koruma desteği verin” dedi.

Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit mektubuyla ilgili Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin de Öztrak, “Dava açıldığına dair açıklamayı TBMM Grup Başkanvekili yaptı. Şimdi de İbrahim Kalın bu konu ile ilgili ‘takip ediliyor’ diyor. Biz şunu görmek istiyoruz, ortada ana muhalefet partisine yönelik hakaretler ve tehdit vardır. Bununla ilgili davalar ne zaman sonuçlanacaktır. Aslında bu tehdit ana muhalefet partisine değil anayasal düzenedir. Dolayısıyla da bunun bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.