‘Bu ülke için bedel ödemeye hazırız’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi konusunda, “Benim bu millete bir sözüm var. Ne olursa olsun, bu ülkeye gerçek anlamda hakkı, hukuku, adaleti ve demokrasiyi getireceğiz. Bedeli ne olursa olsun, bu bedeli ödemeye de razıyız” dedi. Kılıçdaroğlu dün Twitter hesabı üzerinden yayımladığı videoda şunları kaydetti:



‘Anayasa’ya aykırı’



“Berberoğlu’nun milletvekilliği haksız yere, hukuka, anayasaya aykırı olarak düşürüldü. Berberoğlu ne yaptı? Saygın bir gazeteci, siyasetçi... Haksız, adaletsiz yere mahkûm edildi. CHP olarak biz, koşullar ne olursa olsun; demokrasiyi, hakkı, hukuku ve adaleti sonuna kadar savunacağız. Bu memlekete gerçek bir demokrasi gelinceye kadar mücadele edeceğiz. Bu memlekete hak, hukuk ve adalet gelene kadar mücadele edeceğiz. Ve yine söylemiştim bu mücadelede eğer bir bedel ödenecekse o bedeli önce CHP’liler ödeyecek. Berberoğlu o bedeli ödeyenlerden birisidir. Anayasa’ya aykırı. Yargıtay kararından sonra tekrar milletvekili seçildi. AYM’ye başvurdu. haksızlığı oraya götürdü. Hak istiyordu, hukuk istiyordu. Anayasa’nın 83. maddesi şöyle söylüyor: Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırılmasına bağlıdır, diyor. Bu kadar açık. Bu maddenin de gereği yapılmadı. TBMM vesayetten kurtulamıyor. Benim bu millete bir sözüm var. Ne olursa olsun, hangi bedel hangi engel çıkarılırsa çıkarılsın bu ülkeye gerçek anlamda hakkı, hukuku, adaleti ve demokrasiyi getireceğiz. Bunda kararlıyız. Bedeli ne olursa olsun bu bedeli de ödemeye de razıyız.”