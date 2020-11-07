‘Bu yasa toplumsal huzurumuzu bozar’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TBMM’de görüşülen esnek çalışma düzenlemesiyle ilgili, “Biz sendikaların yanındayız. Böyle bir yasayı kabul edemeyiz” dedi.

Öztrak, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Esnek çalışma düzenlemesinin özellikle 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için iş güvencesini, kıdem ve ihbar tazminatı hakkını ortadan kaldıran, emekçinin emeklilik hakkını elinden alan, güvencesiz çalışmanın kapılarını sonuna kadar açan bir düzenleme olduğunu belirten Öztrak, “Sendikalar yurdun dört bir yanında ayakta. Biz de işçi sendikalarının yanındayız. Böyle bir yasayı kabul edemeyiz. Bu yasa toplumsal huzuru bozar” diye konuştu. Öztrak, hükümet cenahında da aklıselimin hakim olacağı ve bu yasa içindeki bu hükümlerin geri çekilmesi için gerekli adımların atılacağı kanaatini taşıdığını belirtti.

‘Buhrandayız’

“2013’ten bu yana, ekonomiyi borçla şişiren model artık çalışmıyor” diyen Öztrak şöyle devam etti: “Buhrandayız. Her alanda savruluyoruz. Sarayın kibirli başı, yönetme kabiliyetini yitirdikçe ruh hali de bozuluyor. İpleri elinden kaçırmamak için daha da fazla otoriterleşiyor. Daha fazla gerçekle alakası olmayan hikayeler anlatıyor. Öyle ki, yetmişlerin ünlü dizisi ‘yalan rüzgarı’, Saray’ın kibirlisinin hikayelerinin yanında solda sıfır kalıyor” dedi.

‘Şahıslara bağlı değil’

Öztrak, ABD seçimlerine ilişkin soruya, “Ne ABD ile ne de başka bir ülkeyle aramızdaki ilişkiler şahıslara bağlı kalamaz, nüans farkları olur şahıslara bağlı olarak ama bizim aramızdaki ilişkiler kurumsal ilişkilerdir ve sonuçta yönelmesi gereken mecraya yönelir” yanıtını verdi.