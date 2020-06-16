CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü’nün 3. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yürüyüşten görüntülerin derlendiği bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, “Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 14 Haziran 2017’de tutuklanmasının ardından 15 Haziran’da Ankara Güvenpark’tan İstanbul Maltepe’ye bir yürüyüş başlatılmıştı. 25 gün süren Adalet Yürüyüşü, Maltepe’de büyük bir mitingle sona ermişti.

CHP yürüyüşün 3. yıl dönümü nedeniyle dün bir video yayımladı. Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşün ilk günü yaptığı, “Bu yürüyüşümüzün bir siyasal partiyle ilgisi yok. Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüştür, bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür” sözleriyle başlayan videoda, yürüyüşten farklı görüntülere yer verildi. Videoda, yürüyüş sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Hasan Tatlı da anıldı.

Söz konusu videonun bir bölümünü twitter hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu da paylaşımına, “Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır” notunu ekledi. Çok sayıda CHP’li de sosyal medya hesaplarından yürüyüşle ilgili mesajlar paylaştı.

‘Yine ‘adalet’ diyoruz’

Bir grup CHP’li de dün yürüyüşün başladığı Ankara Güvenpark’ta bir araya geldi. Grup adına basın açıklaması yapan CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, “Yine buradayız ve yine herkes için ‘adalet’ diyoruz” dedi. Akıllı, “Adalet Yürüyüşü sonrası umut yeşermiştir. Hangi görüşten, kimlikten, inançtan olursa olsun herkes bilmelidir ki, bizler mutlaka ama mutlaka adaleti bu ülkede tekrar tesis edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın yapıldığı alanda bazı isimlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve birbirlerine sarıldıkları görüldü.