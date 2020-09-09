Buhrandan nasıl çıkılacağını açıkla

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da “Türkiye’yi bu ekonomik buhrandan nasıl çıkaracağını çık milletin önüne, madde madde açıkla. Açıklayamıyorsan bana şunu söyle: ‘Ey Kılıçdaroğlu ben açıklamadım, sen açıkla.’ Ben açıklayacağım” dedi. Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, özetle şu mesajları verdi:

SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ: Türkiye’nin zor durumda olduğunu biliyoruz, vereceğim rakamlar sizi umutsuzluğa sevk etmesin. Türkiye her şeye rağmen güçlü, umutlu, demokrasinin gelmesi için mücadeleyi hak eden bir ülke. Ağır bir ekonomik buhrandan geçmiş olabiliriz. Am bu sorunları çözmeye kararlıyız. Türkiye’yi ayağa kaldırmak hepimizin boynunun borcu.

MİLLET SANA GÖSTERECEK: Bu gün geldiğimiz noktada 10 milyonu aşkın işsizimiz var. Cumhuriyet tarihinde ilktir. Çöp konteynırları iyi ki var. Çöp konteynırlarından bugün on binler geçiniyor. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Yüzbinleri 1168 liraya mahkum ediyorsun, sonra da ‘Türkiye güçlüdür.’ Sen güçlüsün. Yargıyı, parlamentoyu arkana aldın. Ama bu güç geçicidir. Bu millet sana gösterecek, demokratik yollardan, sandıkla gösterecek. Sandığa gidecek seni yolcu edecek.

BORÇ ALAN EMİR ALIYOR: Türkiye borç batağında. ‘Durumumuz iyi’ diyorlar ne iyisi yahu? Önümüzdeki 12 ayda, 171 milyar dolar borç ödenecek. Borcu ödemek için borçlanmak zorundalar, başka çareleri yok. Borç alan emir alır. Alıyor mu? Kesinlikle alıyor. Bankalardaki toplam mevduatın geçen hafta yüzde 53’ü dolardı, bu hafta yüzde 56.8’i dolar oldu. Rus doğal gazını biz 190 dolardan alıyoruz, Avrupalı 60 dolardan alıyor. Bu mudur düzelen Türkiye? İcra dairelerindeki dosya sayısı 22 milyon 887 bine yükseldi. Şimdi 83 milyonun huzurunda Erdoğan’a ve damadına şu soruyu soruyorum; Türkiye’yi bu ekonomik buhrandan nasıl çıkaracağını çık milletin önüne, madde madde açıkla. Açıklayamıyorsan bana şunu söyle: ‘Ey Kılıçdaroğlu ben açıklamadım, sen açıkla.’ Ben açıklayacağım. Çünkü ben memleketimi, vatandaşımı seviyorum. Bu buhrana sen soktun, nasıl çıkaracağını çık millete anlat.

‘Korona sayıları gerçek değil’

Kovid-19’dan resmi rakamlara göre hayatını kaybeden vatandaşımız 6 bin 730 oldu. Bu rakamın gerçek olmadığını ve çok daha fazla olduğunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Bir salgın var mı, var. Nasıl çözülecek? Bununla ilgili Bilim Kurulu var. Sözcüsü yok. Her kafadan ses çıkıyor. Başta güven vermişti ama bir süre sonra Sağlık Bakanı da bütün güveni yitirdi. Şu cümle ile başladı: ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile...’ Sayın Cumhurbaşkanı doktor değil ki. Bilim Kurulu’nun talimatı ile olacak. Bu talimattan sonra olaylar güvensiz ortama sürüklendi ve devletin saygınlığı yara aldı. Bu gün vaka ve ölüm sayıları da gerçeği yansıtmıyor.

CHP’nin 97. yaş kutlamalarına pandemi önlemi

CHP’nin 97. kuruluş yıl dönümü, pandemi nedeniyle sıkı önlemler altında kutlanacak.

CHP’den yapılan yazılı açıklamada, 97. kuruluş yıl dönümünün pandemi koşulları ve halkın sağlığına dönük endişeler nedeniyle güçlü önlemlerle gerçekleştirileceği bildirildi. Bu kapsamda Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, bugün 09.30’da Anıtkabir’de CHP’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve partinin ikinci genel başkanı İsmet İnönü’nün mezarına çelenk bırakacak. Kılıçdaroğlu saat 11.30’da ise CHP’nin, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlediği resim, şiir ve beste yarışmalarının ödül sahipleriyle internet ortamında bir araya gelecek, Bu görüşme sosyal medya ve televizyonlardan yayınlanacak. Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan CHP’nin Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda, gösterdiği hedefe doğru olan mücadelesinin 97. yıl dönümünün pandemi koşullarına uygun biçimde büyük bir coşkuyla kutlanacağı” kaydedildi. CHP yönetimi, daha önce Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda yapılması planlanan kuruluş yıl dönümü etkinliğinin ve partideki tüm yüzyüze toplantıların iptal edilmesine karar vermişti.