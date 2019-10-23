Buldan’dan aktif siyasete veda

HDP’de şubatta yapılacak olağan kongreye yönelik hazırlıklar da sürüyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ameliyat olan ve sağlık sorunları devam eden Pervin Buldan’ın aktif siyaseti sürdürmek istemediği öne sürüldü. Kayyum uygulamalarını protesto eylemlerine ve TBMM grup çalışmalarına diğer Eş Genel Başkan Sezai Temelli’nin katılmasını isteyen Buldan’ın kongrede aday olmak istemediğini parti yönetimine bildirdiği öğrenildi.