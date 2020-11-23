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23.11.2020 - 07:00 | | HAKKARİ AA

‘Buranın çocukları doktor olacak’

Hakkari’de, Geçitli ve Akkuş köyleri arasında mera ve yayla anlaşmazlığı nedeniyle 10 yıl önce bir kişinin ölümüyle başlayan  husumet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve valiliğin girişimleriyle son buldu.

‘Buranın çocukları doktor olacak’

Programda konuşan Soylu, “Bu topraklarda bir tek terörist kalmayacak. Allah’a yemindir, size de yemindir, namus sözüdür, şeref sözüdür. Bu toprakların çocukları doktor, öğretmen olacak” dedi.

 

Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.
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