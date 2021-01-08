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08.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Büyükataman: Fitne başını Boğaziçi’nde kaldırdı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Cumhur İttifakı, kapana kıstırılmak istenen Türk devletinin büyük atılımlar yapması, büyük Türk milletinin sahip olduğu gücün farkına varması için mücadelesine devam edecektir” dedi.

Büyükataman: Fitne başını Boğaziçi’nde kaldırdı

 

Yaptığı yazılı açıklamada “Fitne, Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan Rektör ataması üzerinden başını kaldırdı” ifadesini kullanan Büyükataman, “Kanuna uygun olarak yapılan rektör ataması bahane edilerek zilletin temsilcilerinin himayesinde terör örgütlerinin meydana getirdiği bir konsensüs eliyle kanun tanımaz bir başkaldırının başlatılma çabasının ortada olduğunu” vurguladı.

‘Aynı çizgideyiz’

‘Tüm kirli gündemlerin, hain emellerin önündeki en büyük engelin’ Devlet Bahçeli olduğunu belirten Ataman, “Kurnazlık yaptığını düşünerek eski defterlerden bir şeyler bulma ümidiyle bitpazarında gezinen CHP’li sözcüler yanılmaktadır.

MHP, kurulduğu günden beri ilkeleri ve ülküleriyle aynı çizgidedir. Dün ne isek bugün de oyuz. O sebeple bitpazarına terk ettiğimiz bir ilkemiz yoktur” dedi. 

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