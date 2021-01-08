Büyükataman: Fitne başını Boğaziçi’nde kaldırdı

Yaptığı yazılı açıklamada “Fitne, Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan Rektör ataması üzerinden başını kaldırdı” ifadesini kullanan Büyükataman, “Kanuna uygun olarak yapılan rektör ataması bahane edilerek zilletin temsilcilerinin himayesinde terör örgütlerinin meydana getirdiği bir konsensüs eliyle kanun tanımaz bir başkaldırının başlatılma çabasının ortada olduğunu” vurguladı.

‘Aynı çizgideyiz’

‘Tüm kirli gündemlerin, hain emellerin önündeki en büyük engelin’ Devlet Bahçeli olduğunu belirten Ataman, “Kurnazlık yaptığını düşünerek eski defterlerden bir şeyler bulma ümidiyle bitpazarında gezinen CHP’li sözcüler yanılmaktadır.

MHP, kurulduğu günden beri ilkeleri ve ülküleriyle aynı çizgidedir. Dün ne isek bugün de oyuz. O sebeple bitpazarına terk ettiğimiz bir ilkemiz yoktur” dedi.