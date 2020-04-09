Büyükelçilerle ‘koronavirüs’ telekonferansı

Açılışını İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı video konferansta büyükelçiler görev ülkelerindeki deneyim ve beklentilerini şu sözlerle aktardı:

‘Halk tedirgin’

Abdülkadir Emin Önen (Pekin): Çin’de 83 bin vaka var. DSÖ ilk açıklamalarında pandemi olasılığından bahsetmedi. Çin o tarihlerde kendi ulaşımını kendi içinde durdurmuştu. DSÖ ulaşım kısıtlaması getirse dünyaya bu kadar hızlı yayılmayacaktı. Çin, her bölgede farklı tedbirler aldı. Maske ilk günden zorunlu hale getirildi. Evden çalışma için herkes talimatlandırıldı. Ülkede 2 gündür virüsten kayaklı ölüm olmadı ama halk hâlâ tedirgin.

Kalma hakkı uzadı

Murat Salim Esenli (Roma): İtalya hesap hatası yaptı. Vakit kaybettiler. Çin’in katı tedbirlerine burada tepki oluştu. Evde kal projesi yayılımı önemli oranda azalttı. Hastaneleri, Kovid hastaneleri ve diğer hastaneler olarak ayırdılar. Maske kullanımı çok arttı. İtalyan makamları ile görüştük, ülkede kalış süresini aşan vatandaşlarımızın süresi geçmiş olsa bile 20 Haziran’a kadar rahat olsunlar ileriki statülerine zarar vermeyecektir.

Yaygın ve hızlı test

Durmuş Ersin Erçin (Seul): Güney Kore farklı bir model belirledi. Çok yaygın ve hızlı test uygulaması başarılı sonuçta etkili oldu. Günde 20 binden fazla test uygulanıyor. 500 binden fazla kişiye test yapıldı. Virüs tespit edilen kişilerin gittiği, dolaştığı herkes tespit edilip cep telefonları üzerinden bilgilendirildi. Karantinayı delenlere 8 bin dolara kadar cezalar veriliyor. Güney Kore, 144 milyar dolarlık 3 paket açıkladı.

‘Acı tablo önlendi’

Fahrettin Altun (İletişim Başkanı): Türkiye’nin sağlık sistemi çağ atladı. Sağlık Bakanlığımız bünyesinde bir operasyon merkezinin ve Bilim Kurulu’nun ocak ayı başında ihdas edilmesi, sürecin bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından şahsen yönetilmesi bu virüsü haftalarca topraklarımıza sokmamamızı mümkün kıldı. O aşamada salgınla mücadelemizi planlamamış; ulusal stratejimizi geliştirmemiş olsaydık, bugün çok daha acı bir tablo yaşayan İngiltere, İtalya ve İspanya’nın durumunda olabilirdik.