Çağlayan’da tören

Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz ile başsavcıvekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Tören nedeniyle adliyede yoğun güvenlik önlemi alındı. Adliyenin giriş çıkışında ve katlarında polis güvenlik önlemi aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı Komisyonu Başkanı Okan Albayrak konuşma yaptı. Albayrak konuşmasında, “Geçtiğimiz dönemde tüm dünya Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldı. Devlet kurumlarımız acil bir şekilde tüm tedbirleri gecikmeden alıp uygulamaya koydu... Tüm personelimizin hakim ve savcılarımızın avukatlarımıza ve milletimizin adliye içinde ve dışında alınan bu tedbirlere riayet etmeleri gerekmektedir. Hukukun üstünlüğünün amasız fakatsız tam olarak tesisidir ortak gayemiz. Adalet ve hukukun üstünlüğünü sağlamaktır. Bu itibarla yargı camiamızın ve milletimizin adli yılını tüm içtenliğimle kutlarım” diye konuştu.