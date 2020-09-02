MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Çağlayan’da tören
ABONE OL
02.09.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Çağlayan’da tören

2020-2021 adli yıl açılışı nedeniyle Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda tören düzenlendi.

Çağlayan’da tören
ELİF ALTIN İstanbul

Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz ile başsavcıvekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Tören nedeniyle adliyede yoğun güvenlik önlemi alındı. Adliyenin giriş çıkışında ve katlarında polis güvenlik önlemi aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı Komisyonu Başkanı Okan Albayrak konuşma yaptı. Albayrak konuşmasında, “Geçtiğimiz dönemde tüm dünya Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldı. Devlet kurumlarımız acil bir şekilde tüm tedbirleri gecikmeden alıp uygulamaya koydu... Tüm personelimizin hakim ve savcılarımızın avukatlarımıza ve milletimizin adliye içinde ve dışında alınan bu tedbirlere riayet etmeleri gerekmektedir. Hukukun üstünlüğünün amasız fakatsız tam olarak tesisidir ortak gayemiz. Adalet ve hukukun üstünlüğünü sağlamaktır. Bu itibarla yargı camiamızın ve milletimizin adli yılını tüm içtenliğimle kutlarım” diye konuştu.

Bakan Pakdemir'liden Nallıhan'dakli yangın ile ilgili açıklamaTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde Ankara'nın Nallıhan ilçesinde devam eden orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.Bakan Pakdemirli: ''(Nallıhan'daki yangın) Sabaha varmadan inşallah yangının ateşini, ferini söndürürüz''
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

DAEŞ emiri yakalandı

DAEŞ emiri yakalandı

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

Aşılama da talep de arttı

Aşılama da talep de arttı

Sıradaki Haber