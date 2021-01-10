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10.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Çalışan Gazeteciler Günü mesajları: Demokrasilerin olmazsa olmazı

Çalışan Gazeteciler Günü mesajları: Demokrasilerin olmazsa olmazı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Demokrasilerin olmazsa olmazı basının asli ve en asil işlevi olan halkın doğru bilgilendirilmesi vazifesini, mesai mefhumu olmadan, fedakarca yerine getiren tüm değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum” ifadesini kullandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da “Türkiye’nin son yıllarda her alanda katettiği ilerleme, medyada da çeşitliliğe sahip özgürlükçü bir ortamın oluşmasıyla kendini göstermektedir. Ülkemizde basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti alanı da 20 yıl öncesiyle kıyaslanamayacak ölçüde genişletilmiş ve güvence altına alınmıştır. Bu gerçeğe rağmen ne yazık ki bu kavramlar, içeride ve dışarıda Türkiye karşıtı çevrelerce çarpıtılmış değerlendirmelerle istismar edilmekte, aleyhe algı oluşturmak için mesnetsiz yorumlarla kullanılmaya çalışılmaktadır... Yaşadığımız zaman ve bölgemizde cereyan eden hadiseler, hakikatin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdiği gibi ülkesine ve toplumuna yabancı kalemlerin ne kadar tehlikeli olabileceğini de kanıtlamıştır” mesajını paylaştı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ise “İçinden geçtiğimiz koronavirüs salgınında tüm tehlikelere rağmen vatandaşlarımızın haber alma hakkını vermek adına gece gündüz çalışan basın mensuplarımız, üstlendikleri bu zorlu görevle salgınla mücadelenin görünmez kahramanları olarak tarihe geçmişlerdir” ifadelerini kullandı.

    "Senin harcadığın parayla biz sigara yakıyoruz!"Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.
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