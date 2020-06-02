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02.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Camiye çirkin saldırı

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen saldırıya, Türkiye’den sert tepki geldi.

Camiye çirkin saldırı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Rum yönetimini bu saldırılar karşısında artık samimiyetle tavır almaya, bu alçak saldırının faillerini bir an önce bulup cezalandırmaya davet ediyorum. Türkiye olarak her türlü şiddet eyleminin karşısında durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklama yaparak saldırıyı kınadı, Açıklamada “İbadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması sorumluluğu çerçevesinde Rum Yönetimi bir an önce gereken önlemleri almalı, failleri yakalamalıdır. İslam karşıtlığı kaynaklı söylem ve eylemlerin Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamayacağı aşikardır” denildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter’dan “Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır ” uyarısında bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da “Mabetimize el uzatan caniler bin an evvel bulunmalı, adalet karşısına çıkarılmalı” dedi.                         

İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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