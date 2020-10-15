Can Dündar hakkında 35 yıl hapis talep edildi

Dündar daha önceki yargılamasında “devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, kaçak sanık Dündar’ın “casusluk” ve “terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım” suçlarından 22.5 yıldan 35 yıla kadar hapsini istedi. Savcı, Dündar’ın yurt dışındayken MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntüleri belgesel formatında hazırlayarak yayınlanmasına ilişkin yargılandığı dosyanın ayrılmasını talep etti. Mahkeme, sanık Dündar hakkında kaçak sayılmasına dair karar ile mal varlığına el koyma kararına karşı avukatının celse arasında yaptığı itirazının reddine karar vererek, ret kararına itirazın da incelenmesi için İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.