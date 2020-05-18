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18.05.2020 - 21:47 | | AA

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve bölgesel konular ele alındı.

    Türkiye günlük corona virüs tablosu (18 Mayıs 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 150 bin 593, can kaybı 4171 oldu. Son 24 saatte 1615 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111 bin 577 oldu.
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