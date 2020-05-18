Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve bölgesel konular ele alındı.
Türkiye günlük corona virüs tablosu (18 Mayıs 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 150 bin 593, can kaybı 4171 oldu. Son 24 saatte 1615 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111 bin 577 oldu.