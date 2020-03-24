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24.03.2020 - 22:52 | | AA

Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mceevlüt Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sabri Boukadoum ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşıyla telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Boukadoum telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 44 oldu, toplam vaka sayısı da 1872'ye yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan corona virüsle ilgili son durumu açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." ifadelerini kullandı.
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