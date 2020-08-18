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18.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Çavuşoğlu Dominik lideriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkelerine düzenlediği 3 günlük resmi ziyaret kapsamında gittiği Dominik Cumhuriyeti’nde, yeni Cumhurbaşkanı Luis Abinader tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu Dominik lideriyle görüştü

 

Çavuşoğlu, kabule ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Abinader’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını ve Türkiye’ye davetini ilettiğini belirtti. Abinader’le iki ülke arasındaki turizm ve altyapı imkanlarını değerlendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanı Abinader’in döneminde dostane ilişkilerimiz daha da gelişecek” ifadesini kullandı.

Haiti ile 7 anlaşma

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haiti’yi de ziyaret ederek mevkidaşı Claude Joseph ile görüştü. Çavuşoğlu, “Haiti ile Türkiye arasında Karma Ekonomik Komisyon kuracak ekonomik iş birliği anlaşması dahil 7 önemli anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

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