Çavuşoğlu Dominik lideriyle görüştü

Çavuşoğlu, kabule ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Abinader’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını ve Türkiye’ye davetini ilettiğini belirtti. Abinader’le iki ülke arasındaki turizm ve altyapı imkanlarını değerlendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanı Abinader’in döneminde dostane ilişkilerimiz daha da gelişecek” ifadesini kullandı.

Haiti ile 7 anlaşma

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haiti’yi de ziyaret ederek mevkidaşı Claude Joseph ile görüştü. Çavuşoğlu, “Haiti ile Türkiye arasında Karma Ekonomik Komisyon kuracak ekonomik iş birliği anlaşması dahil 7 önemli anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyuyorum” dedi.