18.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Çavuşoğlu Dominik lideriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkelerine düzenlediği 3 günlük resmi ziyaret kapsamında gittiği Dominik Cumhuriyeti’nde, yeni Cumhurbaşkanı Luis Abinader tarafından kabul edildi.
Çavuşoğlu, kabule ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Abinader’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını ve Türkiye’ye davetini ilettiğini belirtti. Abinader’le iki ülke arasındaki turizm ve altyapı imkanlarını değerlendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanı Abinader’in döneminde dostane ilişkilerimiz daha da gelişecek” ifadesini kullandı.
Haiti ile 7 anlaşma
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haiti’yi de ziyaret ederek mevkidaşı Claude Joseph ile görüştü. Çavuşoğlu, “Haiti ile Türkiye arasında Karma Ekonomik Komisyon kuracak ekonomik iş birliği anlaşması dahil 7 önemli anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyuyorum” dedi.
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