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22.12.2020 - 11:43 | | DHA

Çavuşoğlu, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.

Çavuşoğlu, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo’ya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettik. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı gelecek yıl Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde yapılacak. Güneydoğu Asya’da kilit ortağımız dost ve kardeş Endonezya’yla ilişkiler her alanda gelişiyor” ifadelerini kullandı.

İzmit! İki genç kızın dehşet anlarıKocaeli’nin İzmit ilçesinde yoldan karşıya geçmeye çalışan genç kızlar dehşeti yaşadı. Otomobilin çarpmasıyla kanlar içinde kalan iki kız hastaneye kaldırıldı.
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