Çavuşoğlu, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo’ya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettik. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı gelecek yıl Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde yapılacak. Güneydoğu Asya’da kilit ortağımız dost ve kardeş Endonezya’yla ilişkiler her alanda gelişiyor” ifadelerini kullandı.