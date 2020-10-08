Çavuşoğlu, Fin ve Macar mevkidaşlarıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun Fin mevkidaşı Haavisto ile yaptığı görüşmede Yukarı Karabağ ve Doğu Akdeniz konuları ele alındı.

Öte yandan, sosyal medya hesabından Macar mevkidaşı Szijjarto ile yüz yüze görüşme yaptığı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, 7. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

Çavuşoğlu, "Macaristan’ın Türk Keneşi’ne etkin katılımından memnunuz." ifadesini kullandı.