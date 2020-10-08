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08.10.2020 - 23:07 | | AA

Çavuşoğlu, Fin ve Macar mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Fin ve Macar mevkidaşlarıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun Fin mevkidaşı Haavisto ile yaptığı görüşmede Yukarı Karabağ ve Doğu Akdeniz konuları ele alındı.

Öte yandan, sosyal medya hesabından Macar mevkidaşı Szijjarto ile yüz yüze görüşme yaptığı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, 7. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

Çavuşoğlu, "Macaristan’ın Türk Keneşi’ne etkin katılımından memnunuz." ifadesini kullandı.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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