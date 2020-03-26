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26.03.2020 - 13:55 | | AA

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gelecek hafta video konferansla düzenlenmesi planlanan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, dün Dışişleri Bakanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Nisan'da düzenlenmesi planlanan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla yapılacağını belirterek toplantı öncesinde Stoltenberg ile telefonda görüşeceklerini söylemişti.

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