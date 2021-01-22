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22.01.2021 - 07:00 |

Çavuşoğlu: Somut adımlar gerekli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar gerekli” dedi. Çavuşoğlu, Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinden önce açıklama yaptı.

Çavuşoğlu: Somut adımlar gerekli

Brüksel’de iki gün boyunca çok yoğun görüşmelerde bulunacağını aktaran Çavuşoğlu, 2020’nin Türkiye-AB ilişkilerinde sorunlu bir yıl olduğunu belirtti. Bakan Çavuşoğlu, “Aralık zirvesi ortak açıklamasından sonra daha pozitif bir atmosfer yaratmak için her iki taraftan da siyasi irade ortaya çıktı. Ayrıca ilişkilerin daha sağlıklı gelişmesi bakımından karşılıklı olumlu açıklamalar oldu. Daha iyi bir diyalog imkanı sağladık” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i Türkiye’ye davet ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Borrell ile bu olası ziyaretlerin de hazırlıklarını başlatacaklarını bildirdi. “Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Ama bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar atmamız gerekiyor” diyen Çavuşoğlu, Brüksel’deki görüşmelerinde Türkiye’nin AB’den beklentilerini muhataplarına aktaracağını, AB’nin de Türkiye’ye yönelik beklentilerini dinleyeceğini söyledi.

Karşılıklı anlayış

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de “Her iki tarafta da daha iyi bir atmosfer mevcut durumda” dedi. Türkiye ve AB’nin karşılıklı anlayış çerçevesinde hareket edebileceğini belirten Borrell, Türkiye ve Yunanistan arasında bu hafta istikşafi görüşmelerin başlayacağını hatırlatarak “Niyetler beyan edildi ve bunların adımlara dökülmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı. Borrell, “Doğu Akdeniz’deki gerilimin sürdürülebilir bir biçimde düşürülmesini istiyoruz” dedi.

Katılım süreci canlandırılmalı

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştü. Görüşmenin ardından sosyal medyadan açıklama yapan Çavuşoğlu, Türkiye’nin AB’den beklentilerini aktardı: “Katılım sürecimiz canlandırılmalı. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Düzensiz göç ve terörizmle mücadelede iş birliğini artırmalıyız. Avrupa’da yükselen ırkçılık, ayırımcılık ve İslam karşıtlığıyla topyekün mücadele etmeliyiz.” Çavuşoğlu ile Türkiye-AB ilişkilerinde sıradaki adımlar hakkında görüş alışverişi yaptıklarını belirten von der Leyen ise, “Diyalog şart ama aynı zamanda sahada inandırıcı davranışlar bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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