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06.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Çavuşoğlu: Türkiye’siz bir AB eksik kalacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlık’ta AB ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu: Türkiye’siz bir AB eksik kalacak

Çavuşoğlu, “AB içinde Türkiye karşıtı olumsuz bir havanın olduğunu sadece biz yöneticiler değil, halkımız da görüyor. Güvensizlik maalesef derinleşiyor...
Birlikte tedbir almalıyız” dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlık’ta AB ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu, “AB içinde Türkiye karşıtı olumsuz bir havanın olduğunu sadece biz yöneticiler değil, halkımız da görüyor. Güvensizlik maalesef derinleşiyor... Birlikte tedbir almalıyız” dedi.

“Üyelik dayanışması”nın uluslararası hukukun üstünde olamayacağına işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Doğu Akdeniz’de hidrokarbon faaliyetleri sorunu, sadece Türkiye ile AB arasında bir mesele değildir. Bu, Doğu Akdeniz’deki ülkelerin hepsini etkileyen bir meseledir. Burada AB, tarafsız davranırsa, Kıbrıs Türklerinin eşit haklarını garanti altına alacak bir iş birliği mekanizması üzerinde çalışabiliriz.”Türkiye’nin AB’ye yönelik vizyonunun net şekilde ortaya koyduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Bilhassa katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Türkiye’siz bir AB eksik kalacaktır” diye konuştu. 

Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.
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