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02.04.2020 - 10:31 | | AA

Çavuşoğlu, videokonferansla düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilk kez sanal ortamda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

Çavuşoğlu, videokonferansla düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Çavuşoğlu, Covid-19 tedbirleri kapsamında bugün İttifak tarihinde ilk kez videokonferans yöntemiyle düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecek.

Öncelikli gündem maddesi Kovid-19'la mücadelede iş birliği ve dayanışma olan toplantıda, Afganistan ve Irak'taki durumla NATO'nun siyasi rolünün güçlendirilmesi başta olmak üzere İttifakın gündeminde bulunan konuların da ele alınacağı kaydedildi.

İlginç koronavirüs uyarısı: Atın üzerine virüsün resmini çizdiDünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle bir çok ülkede kamuoyunu bilinçlendirmek için farklı yollara başvuruluyor. İran'da azrail kostümü ile kamuoyunun bilinçlendirilmesinin arından tartışmalı bir yöntem de Hindistan'dan geldi. Hindistan'da bir polis memuru, corona virüse (Covid-19) karşı bölge halkını bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak için corona virüs şekli çizdiği atı ile sokaklarda dolaştı.
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