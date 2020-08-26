Çavuşoğlu: Yanlış adımların gereğini yaparız

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim artarak devam ederken, Almanya’nın konuyla ilgili arabuluculuk çalışmaları da sürüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dün Atina’da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldikten sonra Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Çavuşoğlu ve Maas, Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Doğu Akdeniz’de gerginliği artıranın Türkiye değil, Yunanistan ve Rum kesimi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Doğu Akdeniz’de herkes için adil bir paylaşım istiyoruz, bunu her fırsatta söylüyoruz. Yunanistan’a hangi uluslararası hukuktan bahsettiğini sormak isterim. Batı Trakya Türklerinin Türk ismini kullanmalarına neden müsaade etmiyorsunuz. Yunanistan’ın mültecileri Türkiye’ye geri ittiğini görüyoruz. Botlarını batırarak Türkiye’ye göndermek hangi evrensel değerlerle örtüşüyor. Yunanistan uluslararası hukuka saygılı davranmıyor. Yunanistan’ın bugünkü basın açıklamasındaki sözleri manidardır. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Bu şekilde bir yere varılamayacağını anlamanız lazım. Yok haklarımızı savunacağız, yok burada tatbikat yapacağız gibi açıklamalarda bulunursanız ya da yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız. O yüzden bu ülkelerin dolduruşuna da gelmeyin, aklıselim bir şekilde hareket edin. Biz diyalogdan yanayız. Ama bunun için kimse Türkiye’ye ön koşul getirmesin.”



‘Türkiye ile diyaloğa hazırız’



Alman mevkidaşı Maas ile Atina’da basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise “Türkiye ile diyaloğa hazırız ancak bu tehdit altında olmayacak” ifadesini kullanarak, “Yunanistan, egemenliğini ve egemenlik haklarını, küstahlık ve tehdit olmadan savunacak” dedi. Dendias, “Doğu Akdeniz’deki gerilim tüm Avrupa Birliği’nin meselesi, AB’nin egemenliğini, güvenliğini tümden ilgilendiriyor” diye konuştu.



Maas: Durum son derece riskli

Atina ve Ankara’da Doğu Akdeniz konusunda görüşmeler yaptıklarını söyleyen Maas ise, şunları kaydetti: “Hem burada hem Atina’da bu tehlikeli durumu ele aldık. Sadece AB için değil aynı zamanda NATO müttefiklerini de endişelendiriyor maalesef. Durum son derece riskli. Zira bir uçuruma yaklaştığınız zaman uçurumdan düşme riskiniz de var. Biz bu gelişmenin önünü kesmek istiyoruz. Şimdi önemli olan diyaloğa hazır olunması. İki taraf da hazır olduğunu söylüyor. İçinde bulunduğumuz durum itibarıyla kolay olmayacaktır. İki taraf için de kabul edilebilir sonuç elde edilebileceğine inanıyoruz. Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerden hiçbirimiz memnun değiliz. İşbirliği için daha çok potansiyelimiz var.”