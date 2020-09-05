MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Çavuşoğlu'ndan Avusturya Başbakanının sözlerine sert tepki: Çağımızın hastalıklı zihniyeti...
ABONE OL
05.09.2020 - 22:28 | | AA

Çavuşoğlu'ndan Avusturya Başbakanının sözlerine sert tepki: Çağımızın hastalıklı zihniyeti...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, "Erdoğan, Avrupa'daki Türkleri kendi amaçları için kullanıyor." iddiasına, "Avrupa Birliği (AB) ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz’un temsil ettiği çarpık ideolojidir. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Çavuşoğlu'ndan Avusturya Başbakanının sözlerine sert tepki: Çağımızın hastalıklı zihniyeti...

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Euronews'te yer alan, "Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz: Erdoğan, Avrupa'daki Türkleri kendi amaçları için kullanıyor" haberini alıntılayarak, "AB ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz’un temsil ettiği çarpık ideolojidir. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir." değerlendirmesinde bulundu.

Euronews'te yer alan habere göre, Alman gazetesi Handelsblatt'a konuşan Kurz, AB sınırlarının korunması ve Yunanistan ile tam dayanışma içinde olunması gerektiğini savunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "mültecileri silah olarak kullanmakla" suçlayan açıklamalarda bulundu.

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İş yerinde saldırıya uğrayan berber öldü!

İş yerinde saldırıya uğrayan berber öldü!

Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Üniversiteler ne zaman açılacak 2020? Üniversiteler açılacak mı, online mı devam edecek?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2020? Üniversiteler açılacak mı, online mı devam edecek?

Sıradaki Haber