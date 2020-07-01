Çavuşoğlu’ndan Macron tepkisi: Libya’da bir darbeciyi bir korsanı destekliyor

Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Dışişleri Bakanlığı’ndaki ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede Libya bağlamında Türkiye aleyhindeki açıklamalarına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye’nin Libya’daki tek meşru otorite olan hükümetle iş birliği yaptığının altını çizdi. Çavuşoğlu, Fransa’nın ise, Libya’da bir darbeciyi desteklediğini söyleyerek, “Korsan bir insanı, Hafter’i destekliyor” dedi.

‘Dürüst olsunlar’

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Bir taraftan Rusya’yı tehdit olarak görüyor NATO, diğer taraftan NATO müttefiki Fransa, Rusya’nın oradaki (Libya’da) mevcudiyetini arttırmak için çaba sarf ediyor. Biz Ruslarla şu anda karşı taraflarda görünüyor olsak bile ateşkes için çalışıyoruz, durumu daha kötüye götürmek için çalışmıyoruz. Yeni bir ateşkes anlaşması olur mu, nasıl olacak, beraber oturuyoruz konuşuyoruz, Suriye’de yaptığımız gibi... Ama Macron ve yönettiği veya yönetemediği Fransa, sömürgeci anlayışla, yıkıcı bir anlayışla Libya’da sadece kendi çıkarları ve emelleri için bulunuyor.”

Szijjarto da, AB’nin geleceğini Türkiye-AB ilişkisinin belirleyeceğini belirterek, AB’nin bu konuda iki yüzlü değil açık ve samimi olması gerektiğini söyledi. Szijjarto ayrıca Libya’nın istikrara kavuşturulması konusunda Türkiye ile mutabık kaldıklarını kaydetti.

400 binden fazla Suriyeli döndü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle “Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi” başlıklı 4. Brüksel Konferansı’nın Dışişleri Bakanları Oturumu’na katıldı. Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Suriyelilerin çoğunun, şartlar uygun olduğunda ülkelerine dönmek istediğine değinerek “Türkiye’nin terörle mücadele operasyonları sayesinde 400 binden fazla Suriyeli gönüllü ve güvenli şekilde Suriye’nin kuzeyine geri döndü” dedi.