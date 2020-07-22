Çavuşoğlu’nun Afrika turuna Libya damgası

Çavuşoğlu’nun turu, Türkiye’den bu ülkelere Dışişleri Bakanı seviyesinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Çavuşoğlu temasları sırasında, mevkidaşları ile Libya’daki durumun etkileri üzerine istişarelerde bulundu.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde geçtiğimiz nisanda ev sahipliği yapmayı planladığı 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Koronavirüs pandemisi sebebiyle ertelenmek zorunda kaldı. Dışişleri Bakanlığı, zirvenin en yakın tarihte İstanbul’da gerçekleşmesi yönünde çalışmalarını sürdürürken, Çavuşoğlu da üç günlük Afrika turuna çıktı. Önceki gün Togo’da, dün Nijer’de temaslarda bulunan Çavuşoğlu, bugün de Ekvator Ginesi’nde olacak.

Togo’ya büyükelçilik

Çavuşoğlu, önceki gün Togo’lu mevkidaşı Robert Dussey ile görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında, Türk firmalarını Togo’ya gelmeleri yönünde teşvik edeceklerini söyledi. Dussey ise, Türkiye’nin Togo’da, Togo’nun da Türkiye’de büyükelçilik açacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, Nijer’de ise, Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou tarafından kabul edildi. Görüşmede teröre karşı iş birliği değerlendirildi.

Görüşmede Libya başta olmak üzere bazı bölgesel konuların da ele alındığını belirten Çavuşoğlu, “Libya’daki durumun etkisini, her alanda, her anlamda en çok komşu ülkeler, sahil bölgesindeki ülkeler ve Nijer hissediyor” dedi.

Çavuşoğlu, dün ayrıca Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü. Görüşmeyi bildiren diplomatik kaynaklar, görüşmenin içeriğine ilişkin ise bilgi paylaşmadı.