Çavuşoğlu’nun Kuveyt temasları

Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Nevvaf’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve iyi dileklerini ilettiğini aktardı. Çavuşoğlu, Kuveyt’in ara buluculuğu sayesinde Körfez’de artık olumlu bir ortam bulunduğuna dikkati çekerek, “Başarılı diplomatik çabalarından ötürü Kuveyt’i tebrik ediyoruz” ifadesini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ve Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Merzuk Ali el-Ganim ile de görüştü.