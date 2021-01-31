Çelebi o mektuptaki önerileri açıkladı

Üç milletvekilinin istifa kararına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den önceki gün sert bir tepki gelmiş; Özel, istifaları “saray operasyonları” olarak nitelendirmişti. İstifa eden isimlerden Çelebi dün 26-27 Ocak’ta yapılan görüşmede Kılıçdaroğlu ve Özel’e ilettikleri “görüş” bildiren mektuptaki başlıkları Twitter’dan sıraladı.

‘Hodri meydan!’

Çelebi, “Bu konuları 1,2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim (elektronik) kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim. Hodri meydan!” ifadesini kullandı.

Çelebi’nin “10 Aralık 2020 Mektubu ışığında görüş ve önerilerimiz” başlığıyla paylaştığı bilgiler şöyle:

Atatürk’le sorunu olanların görevden alınması. Marjinal bir yapı olan 10 Aralık hareketine geçit verilmemesi.

Muharrem İnce ve diğer tüm ötekileştirilen parti önderleri ile görüşülüp ikna edilmeleri, büyük CHP için partide birliğin sağlanması.

İttifak görüşmelerinin seçim sathına bırakılması, birinci parti olmak için çaba harcanması.

HDP yönetimi ile ilişkilere net mesafe konulması, aracısız olarak doğrudan seçmene yönelik politika üretilmesi.

Kurucu değerlerle ilgili en ufak taviz verilmemesi.

Parti içi demokrasi adımları atılması.